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مسؤول في طالبان: من المبكر الحديث عما إذا كانت الحركة ستضم أعضاء من الحكومات السابقة في حكومتها

مسؤول بارز في "طالبان" يجتمع مع كرزاي وعبدالله

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مسؤول بارز في
Reuters
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أفادت وسائل إعلام بأن المسؤول الكبير في حركة "طالبان"، أنس حقاني، التقى في كابل مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

ونشرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية صورا للاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء بين حقاني (وهو الشقيق الأصغر لسراج الدين حقاني، نائب زعيم "طالبان" ورئيس "شبكة حقاني") وكرزاي وعبدالله.

ولفتت القناة إلى أن حقاني وغيره من عناصر "طالبان" التقوا أيضا مع زعيم حزب "الدعوة الإسلامية" والقائد الميداني السابق عبد رب الرسول سياف.

وأكدت وكالة "رويترز" صحة الأنباء عن الاجتماع بين حقاني وكرزاي وعبدالله نقلا عن مسؤول في "طالبان"، دون شرح مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه "طالبان"، حسب "رويترز"، تشكيل حكومة جديدة بعد سيطرتها على العاصمة كابل الأحد الماضي.

المصدر: "طلوع نيوز" + "رويترز"

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