قيادي في طالبان: البتّ في قضايا المرأة سيترك لمجلس من علماء المسلمين

قال قيادي بارز في حركة طالبان إن مجلسا من علماء المسلمين سيبت في نهاية المطاف بقضايا المرأة في أفغانستان، بما يشمل حقها في العمل والتعليم وزيّها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وحيد الله هاشمي، الذي وصفته بأنه مطلع على صنع القرار في الحركة، إن "علماءنا سيقررون ما إذا كان سيُسمح للبنات بالذهاب للمدارس أم لا".

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وأضاف أنهم أيضا "سيبتون فيما إذا كان يتعين على النساء وضع حجاب أو نقاب أو مجرد غطاء للرأس مع عباءة أو شيء ما أو لا" قائلا: "الأمر متروك لهم".

وكان المتحدث الرئيسي باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، قال في مؤتمر صحفي بكابول أمس إنه سيُسمح للنساء بالعمل والدراسة و "سيكُن فاعلات للغاية في المجتمع لكن في إطار الشريعة الإسلامية".

المصدر: "رويترز"