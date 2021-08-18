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مسؤول في طالبان: من المبكر الحديث عما إذا كانت الحركة ستضم أعضاء من الحكومات السابقة في حكومتها

الصين تتعهد بمساعدة أفغانستان بعد وصول "طالبان" إلى السلطة

أخبار العالم

الصين تتعهد بمساعدة أفغانستان بعد وصول
Reuters
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يجتمع مع الملا عبد الغني برادر الزعيم السياسي لـ"طالبان" خلال زيارته إلى الصين في 28 يوليو 2021
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أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، أن بكين تعتزم الاستمرار في مساعدة أفغانستان، وذلك بعدما فرضت حركة "طالبان" سيطرتها على هذا البلد الأحد الماضي.

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"طالبان" تؤكد للصين أنها "لن تسمح باستخدام أفغانستان كقاعدة لشن هجمات تستهدف أمن دول أخرى"

وقال المتحدث في إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "سنواصل مساعدة جهود استعادة السلام في أفغانستان وسنقدم كل مساعدة ممكنة لهذا البلد لتحفيز تنميته الاجتماعية والاقتصادية".

مع ذلك، أشار تشاو إلى أنه لا يمكن الحديث عما إذا كانت الصين ستقيم علاقات دبلوماسية جديدة مع أفغانستان، إلا بعد تشكيل "حكومة متسامحة ومنفتحة هناك تمثل بشكل كاف مصالح بلادها".

المصدر: وكالات

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