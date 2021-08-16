الصين تأمل بإنهاء الحرب في أفغانستان كما وعدت طالبان

قالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية اليوم، إن سلطات بلادها تأمل بأن تفي طالبان بوعودها، وتوقف القتال والهجمات الإرهابية في أفغانستان.

وأضافت في إفادة صحفية دورية: "لقد لفت انتباهنا بيان طالبان، ونأمل بأن تنتهي الحرب في أفغانستان أخيرا. نأمل أن يتم الوفاء بهذه الوعود".

وذكرت الدبلوماسية الصينية، أن الحرب في أفغانستان مستمرة منذ عدة عقود. وشددت على ضرورة تقرير مصير هذا البلد، من جانب الشعب الأفغاني بالذات. وقالت: "نأمل بأن يتم تشكيل حكومة إسلامية متسامحة، وأن تضمن طالبان سلامة المدنيين والدبلوماسيين الأجانب، كما يجب إنهاء أي مظهر من مظاهر الإرهاب".

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ونوهت بأن السلطات الصينية، في حالة تدفق اللاجئين من أفغانستان، ستحل هذه المشكلة وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت المتحدثة الصينية، أن السفارة الصينية في كابل تعمل كالمعتاد، على الرغم من استيلاء طالبان على العاصمة الأفغانية.

وذكرت أن معظم مواطني الصين الذين كانوا في أفغانستان، عادوا إلى بلادهم بمساعدة السفارة الصينية.

المصدر: تاس