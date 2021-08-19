باتروشيف: ما حدث في أفغانستان ينتظر حلفاء واشنطن في أوكرانيا

اعتبر سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروشيف أن ما حدث في أفغانستان، قد يحدث مع "مؤيدي الخيار الأمريكي" في أوكرانيا.

وقال باتروشيف في تصريح لصحفة "إزفيستيا" الروسية نشر يوم الخميس: "لا أستطيع ألا أتطرق إلى الوضع في أوكرانيا، حيث كانت واشنطن ولا تزال تجلب أشخاصا موالين لها إلى السلطة".

وتابع قائلا إن "الولايات المتحدة تقوم بضخ الأسلحة التي لا تحتاج لها إلى هذا البلد، وتتغاضى أو تدعم في الحقيقة تنامي النازية الجديدة فيه، والتطرف والجريمة وتهريب المخدرات والفتنة القومية والدينية".

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وأضاف أنه "في الوقت ذاته تخدم كييف مصالح الرعاة وراء المحيط وتسعى للانضمام إلى الناتو. ولكن النظام الموالي لأمريكا الذي تم إسقاطه في كابل، هل أنقذته صفة الشريك الرئيسي للولايات المتحدة خارج الناتو؟".

وأكد أن "وضعا مماثلا ينتظر مؤيدي الخيار الأمريكي في أوكرانيا، حيث يمكن أن يصل النازيون الجدد إلى السلطة، وتتحرك البلاد نحو الانهيار، والبيت الأبيض لن يتذكر أنصاره في كييف في لحظة معينة".

المصدر: "إزفيستيا"