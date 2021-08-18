الخارجية الروسية: الغرب كان يقوم بانتقاد روسيا بدلا من منع أزمة هجرة في أفغانستان  

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الغرب كانت يقوم بانتقاد روسيا خلال سنوات طويلة بدلا من العمل على منع وقوع أزمة هجرة على خلفية الوضع في أفغانستان.

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وقالت زاخاروفا، اليوم الأربعاء: "قال (مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل) إنهم ينوون إجراء محادثات مع الجانب الأفغاني لمنع وقوع أزمة هجرة. أريد أن أشير هنا إلى أن هذه المحادثات كان من الضروري إجراؤها قبل بداية أزمة الهجرة. يحدث هذا هكذا عادة".

وتساءلت: "ألم يفهموا ما الذي سيبدأ عندما سيسحبون وحداتهم (من أفغانستان)؟ ليس من الممكن ألا يفهموا ما الذي سيؤدي الوضع إليه. وكان من الضروري أن تستمر هذه المحادثات ليس لأول شهر. وأكثر من ذلك، فكان من الضروري أن تكون لديهم خطة للأعمال حال التطور غير المتوقع للوضع. أين كل ذلك؟ وسأجيبكم: إنهم كانوا يهتمون بانتقاد روسيا والبحث عن أي تهديدات روسية واختراعها".

وأعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، سابقا، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لإطلاق حوار مع حركة "طالبان" لمنع وقوع أزمة هجرة وأزمة إنسانية في أفغانستان.

المصدر: نوفوستي