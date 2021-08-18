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بايدن: قد نبقى في أفغانستان لما بعد الـ31 من أغسطس

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بايدن: قد نبقى في أفغانستان لما بعد الـ31 من أغسطس
AFP SHAKIB RAHMANI
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية قد تبقى في أفغانستان لما بعد الـ31 من أغسطس لاستكمال إجلاء المواطنين الأمريكيين.

وقال بايدن في مقابلة مع قناة ABC الأمريكية: "إذا بقى هناك مواطنون أمريكيون، فنعتزم البقاء هناك حتى نخرج كلهم من هناك".

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وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية ستسعى لتحقيق الانسحاب من أفغانستان قبل 31 أغسطس، وأن القوات ستبقى فقط في حال بقاء مواطنين أمريكيين بعد ذلك الموعد.

وأشار بايدن إلى أن هناك ما بين 10 آلاف و15 ألف أمريكي في أفغانستان بانتظار إجلائهم، إضافة إلى ما بين 50 و65 ألف أفغاني ممن تعاونوا مع القوات الأمريكية وأفراد عائلاتهم، الذين تعتزم واشنطن إجلاءهم أيضا.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "هذا هو الهدف، وهذا ما نقوم به الآن... وأعتقد أننا سنحقق ذلك".

المصدر: قناة ABC

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