بايدن: لم يكن من المتاح الانسحاب من أفغانستان بدون فوضى

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لم يكن من المتاح تفادي الفوضى بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في أي حال من الأحوال.

وقال بايدن في حديث لقناة ABC الأمريكية تم بثه يوم الأربعاء ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن ترتيب الانسحاب من أفغانستان أفضل: "لا. لا أعتقد أنه كان سيتسنى ترتيبه... والفكرة أنه كان بوسعنا الخروج بطريقة ما دون اندلاع الفوضى، فأنا لا أعرف كيف يمكن أن يحدث ذلك".

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وتعليقا على مقاطع فيديو مغادرة الطائرات الأمريكية مطار كابل ومحاولات الأفغان التشبث بها، قال بايدن: "فكرت أنه علينا أن نسيطر على هذا الأمر. وعلينا أن تفعيل العملية لتكون أسرع، وعلينا العمل بطريقة تسمح لنا بالسيطرة على هذا المطار. ونحن قمنا بذلك".

وأشار إلى أن حركة "طالبان" تتعامل مع واشنطن في ما يخص مغادرة المواطنين الأمريكيين والكوادر الأمريكية، ولا تضع أي عراقيل، لكنه اعترف في الوقت ذاته، بأن إجلاء الذين ساعدوا الولايات المتحدة "أمر أصعب".

يذكر أن إدارة بادين تعرضت للانتقادات على خلفية التطورات الأخيرة في أفغانستان.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي وقع في 2020 الاتفاق مع "طالبان" حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، قد صرح بأن الانسحاب الأمريكي كان سيجري بطريقة أخرى، لو كان هو رئيسا للولايات المتحدة.

المصدر: قناة ABC