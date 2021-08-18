صحيفة: إدارة بايدن تحاول منع تمويل طالبان

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد منع طالبان من الحصول على تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية، لم تذكر اسمه، أن قيمة القرض تزيد على 400 مليون دولار، من المقرر أن يفرج عنه صندوق النقد الدولي لأفغانستان الأسبوع القادم.

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وكان الاتحاد الأوروبي أعلن تعليق مدفوعات مساعدات التنمية لأفغانستان بعد سقوط كابل في يد حركة "طالبان"، وأعلن أنه سيدرس ما إذا كان سيعزز المساعدات الإنسانية للبلد المذكور.

المصدر: "رويترز"