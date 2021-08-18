طبيب إيطالي يتحدث عن الوضع في كابل

أكد الطبيب ألبيرتو زانين منسق مستشفى منظمة Emergency الإيطالي الخيري في أفغانستان أن الوضع في كابل قد تحسن، ولم تسجل أي اشتباكات في المدينة وسط انحسار ملحوظ للجرحى.

وأضاف الطبيب في مؤتمر صحفي عبر الفيديو اليوم: "على مدار اليوم الماضي استقر الوضع على صعيد استقبال الجرحى الجدد، وتباطأ تدفقهم. تم إدخال 37 مصابا إلى المستشفى، خمسة منهم في حالة خطرة، فيما تلقى 32 شخصا الإسعافات وتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى".

وعن يوم أمس، أفاد الطبيب الإيطالي باستلام 9 جثث، 4 منها وصلت من منطقة المطار، فيما دخل المستشفى يوم الاثنين 63 مصابا.

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وذكر أن إطلاق الرصاص بات أقل، ولم تسجل أي اشتباكات سوى في مطار كابل هذا الصباح خلال تفريق الراغبين بالصعود إلى الطائرات، لافتا إلى أن الوضع بات مستقرا في المناطق الأخرى.

المصدر: نوفوستي