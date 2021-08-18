مباحثات أمنية بين روسيا والهند حول الوضع في أفغانستان
Sputnik Sputnik + Embassy of India, Moscow
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بحث نيقولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو اليوم مع بانكاج ساران نائب المستشار الأمني لرئيس الوزراء الهندي الوضع في أفغانستان، وتطوير التعاون الأمني بين روسيا والهند.
وأشار مجلس الأمن الروسي إلى أن الجانبين بحثا آفاق التعاون بين روسيا والهند و"تبادلا وجهات النظر حول الأجندة الإقليمية، بما في ذلك الوضع في أفغانستان".
وتابع البيان أن باتروشيف وساران تناولا أيضا العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وكان ساران وصل إلى موسكو لإجراء مشاورات شاملة حول التعاون الثنائي في مجال الأمن، مقررة في 19 أغسطس.
المصدر: "نوفوستي"