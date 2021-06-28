 
مباشر

مجلس الأمن الروسي: الدورة الأولى من مشاورات "روسيا - آسيان" حول قضايا الأمن جرت في أجواء ودية

أخبار العالم

مجلس الأمن الروسي: الدورة الأولى من مشاورات
Sputnik Pavel Lvov
سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qpos

أعلن مجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، أن الدورة الأولى من المشاورات بين روسيا ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) جرت في أجواء ودية.

إقرأ المزيد
قادة دول جنوب شرقي آسيا يلتقون زعيم ميانمار الجديد في قمة طارئة
قادة دول جنوب شرقي آسيا يلتقون زعيم ميانمار الجديد في قمة طارئة

وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للمجلس أن الطرفين ناقشا بشكل مفصل "دائرة واسعة من القضايا الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ". وأضاف البيان أن اللقاء الذي مثل موسكو فيه سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، جرى "في جو من الصداقة والانفتاح".

وشارك في المشاورات ممثلو دول "آسيان" العشر (بروناي، فيتنام، إندونيسيا، كمبوديا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، سنغافورة، تايلاند، الفلبين) وروبرت تيني، نائب الأمين العام للرابطة.

وتحتفل روسيا و"آسيان" هذا العام بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الثنائية، و25 عاما على إقامة شراكة الحوار بين الطرفين.

 

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا