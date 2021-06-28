مجلس الأمن الروسي: الدورة الأولى من مشاورات "روسيا - آسيان" حول قضايا الأمن جرت في أجواء ودية

أعلن مجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، أن الدورة الأولى من المشاورات بين روسيا ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) جرت في أجواء ودية.

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وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للمجلس أن الطرفين ناقشا بشكل مفصل "دائرة واسعة من القضايا الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ". وأضاف البيان أن اللقاء الذي مثل موسكو فيه سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، جرى "في جو من الصداقة والانفتاح".

وشارك في المشاورات ممثلو دول "آسيان" العشر (بروناي، فيتنام، إندونيسيا، كمبوديا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، سنغافورة، تايلاند، الفلبين) وروبرت تيني، نائب الأمين العام للرابطة.

وتحتفل روسيا و"آسيان" هذا العام بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الثنائية، و25 عاما على إقامة شراكة الحوار بين الطرفين.

المصدر: "تاس"