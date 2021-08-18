أستراليا: لا خطط لدينا لاستقبال آلاف الأفغان

أعلنت أستراليا أنها ولضرورات أمنية، لا تخطط لاستقبال عشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان الفارين من "طالبان"، وشككت في وعود دول غربية أخرى بغوث اللاجئين ومساعدة بلدان اللجوء.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في مؤتمر صحفي: "ألاحظ أن البعض يتحدث عن أرقام تصل إلى استقبال 20 ألف لاجئ. لكن يمكنني أن أقول إنه لا توجد خطط واضحة بشأن ذلك وأستراليا لن تشارك بهذه الخطوة".

وذكرت الحكومة الأسترالية أن نحو 8500 مواطن أفغاني أعيد توطينهم في أستراليا منذ عام 2013.

وأرسلت أستراليا 39 ألف جندي على مدى عقدين من الزمن كجزء من العمليات التي تقودها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

وكان موريسون أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن بلاده أجلت أول 26 شخصا بينهم مواطنون أستراليون وأفغان، من كابل.

المصدر: Barrons