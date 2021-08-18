 
مباشر
عاجل
مسؤول في طالبان: من المبكر الحديث عما إذا كانت الحركة ستضم أعضاء من الحكومات السابقة في حكومتها

وسائل إعلام: قتلى وجرحى جراء إطلاق "طالبان" النار على متظاهرين في ننغرهار

أخبار العالم

وسائل إعلام: قتلى وجرحى جراء إطلاق
Reuters Jalil Ahmad
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2zn

أفادت وسائل إعلام بأن مسلحين منتمين إلى حركة "طالبان" أطلقوا النار على المشاركين في مسيرة شعبية نظمت في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر محلي تأكيده سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق عناصر "طالبان" النار على المسيرة التي نظمت دعما للعلم الوطني.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل إنها توثق لحظة إطلاق النار على المسيرة التي جرت في مركز الولاية مدينة جلال آباد.

وأشارت وكالة Pajhwok إلى أن صحفيين من طاقمها وقناة Ariana News تعرضوا للضرب على أيدي مسلحي "طالبان" لدى محاولتهم تغطية المظاهرة.

المصدر: "نوفوستي" + Pajhwok

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا