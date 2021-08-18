وسائل إعلام: قتلى وجرحى جراء إطلاق "طالبان" النار على متظاهرين في ننغرهار

أفادت وسائل إعلام بأن مسلحين منتمين إلى حركة "طالبان" أطلقوا النار على المشاركين في مسيرة شعبية نظمت في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر محلي تأكيده سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق عناصر "طالبان" النار على المسيرة التي نظمت دعما للعلم الوطني.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل إنها توثق لحظة إطلاق النار على المسيرة التي جرت في مركز الولاية مدينة جلال آباد.

فوری

راهپیمایی مردم ننگرهار با پرچم سه رنگ #افغانستان توسط طالبان به خون کشیده شد .

طالبان وحشی با شلیک مستقیم بسوی این افراد چندین تن را به خاک وخون کشید .#مرگ_بر_طالبان_چه_کابل_چه_تهرانpic.twitter.com/AXtoGal13q — @setareh_david (@setareh_david) August 18, 2021

وأشارت وكالة Pajhwok إلى أن صحفيين من طاقمها وقناة Ariana News تعرضوا للضرب على أيدي مسلحي "طالبان" لدى محاولتهم تغطية المظاهرة.

المصدر: "نوفوستي" + Pajhwok