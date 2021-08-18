قائد الجيش البريطاني: نتعاون مع "طالبان" على الأرض ونعتقد أنها تغيرت

أكد قائد الجيش البريطاني الجنرال نيك كارتر أن قوات المملكة المتحدة المتبقية في أفغانستان تتعاون مع حركة "طالبان"، مبديا تفاؤله إزاء مستقبل هذا البلد تحت إدارة الحركة.

وأشار كارتر اليوم الأربعاء، في حوار مع شبكة "سكاي نيوز"، إلى أن الوضع في أفغانستان، بعد دخول "طالبان" إلى العاصمة كابل، يبدو هادئا، موضحا أن المملكة المتحدة لم تتلق تقارير عن ممارسة عناصر الحركة "سلوكا شريرا اتبعوه سابقا".

"We are collaborating with the Taliban on the ground, and that seems to be a very straight forward relationship."



Chief of the Defence Staff, General Sir Nick Carter says the Taliban are helping the UK with evacuation efforts.



Latest: https://t.co/FjBbGKafq9#KayBurleypic.twitter.com/6AIalEXxRT — Sky News (@SkyNews) August 18, 2021

وقال: "نتعاون مع "طالبان" على الأرض، ويبدو أن هذه العلاقة مباشرة جدا. يحتفظون بالأمن والهدوء بالتأكيد في شوارع كابل ويساعدوننا في المطار وأعتقد أننا نواجه مشكلة مثيرة للقلق محتملة متمثلة بأفغان منزعجين قد يحاولون التسلل إلى المطار مجددا".

ولفت القائد العسكري إلى أن بعض عناصر "طالبان" سيشكلون دائما تهديدا، مضيفا أن الحركة لا تستطيع السيطرة على جميع أفرادها بالكامل، وذكر أن "طالبان" الآن "تسيطر على الأمور بطريقة فعالة جدا" وتفعل ذلك "بصورة مقبولة إطلاقا".

ودعا الجنرال كارتر إلى "توخي الحذر في استخدام مصطلح العدو" بحق "طالبان"، وقال إن عناصر "طالبان" يعيشون "وفقا لميثاق شرف" وأن "الشرف يشكل أساس كل ما يفعلونه"، مشددا على أن عناصر الحركة التحقوا بها لأنهم "لا يريدون حكومة فاسدة" ويسعون إلى بناء "أفغانستان شامل للجميع".

"I think you have to be very careful using the word enemy"



Chief of the Defence Staff General Sir Nick Carter says "we have to be patient" and says the Taliban "want an Afghanistan that is inclusive for all"#KayBurley

Read the latest here: https://t.co/0PSyX5y0Mqpic.twitter.com/U9dZuxb0pp — Sky News (@SkyNews) August 18, 2021

وأبدى كارتر قناعته بأن "طالبان" لا ترغب في أن تكون معزولة على الصعيد الدولي، مضيفا: "أعتقد أنهم تغيروا واعترفوا بأن أفغانستان تطورت خلال السنوات الـ20 الماضية ويفهمون الدور الأساسي الذي لعبته النساء في هذا التطور".

وتابع: "يجب علينا منحهم مجالا الآن كي يظهروا أنهم يستطيعون الحكم بطريقة مختلفة".

'We should give them the space to show they're going to govern differently'



General Sir Nick Carter says "show the evidence it is happening" when asked by @KayBurley how long they get, and how many women need to be raped or beaten to show they haven't.https://t.co/FjBbGKafq9pic.twitter.com/NQmtdtNFdD — Sky News (@SkyNews) August 18, 2021

في الوقت نفسه، أقر الجنرال كارتر بضرورة "توخي أقصى درجات الحذر والحيطة" إزاء "طالبان"، قائلا إن قوات الناتو قد تعود إلى أفغانستان "إذا ظهر هناك مجددا خطر الإرهاب".

ويأتي ذلك بعد أيام من سيطرة حركة "طالبان" على كابل دون أي مقاومة تذكر بعد استيلائها على مراكز كل الولايات الأفغانية تقريبا.

المصدر: "سكاي نيوز"