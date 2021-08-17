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لحظة بلحظة.. أفغانستان في عهد "طالبان" لليوم الثالث

أخبار العالم

لحظة بلحظة.. أفغانستان في عهد
Reuters
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أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء بأن حركة "طالبان" أعلنت عفوا عاما عن موظفي الدولة، فيما استؤنفت الرحلات الجوية العسكرية من مطار كابل لإجلاء الراغبين في مغادرة أفغانستان.

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أهم مستجدات الأوضاع ميدانيا وسياسيا في أفغانستان وحوله:

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يتبع..

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