لحظة بلحظة.. أفغانستان في عهد "طالبان" لليوم الثالث

أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء بأن حركة "طالبان" أعلنت عفوا عاما عن موظفي الدولة، فيما استؤنفت الرحلات الجوية العسكرية من مطار كابل لإجلاء الراغبين في مغادرة أفغانستان.

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أهم مستجدات الأوضاع ميدانيا وسياسيا في أفغانستان وحوله:

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يتبع..