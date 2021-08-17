لحظة بلحظة.. أفغانستان في عهد "طالبان" لليوم الثالث
Reuters
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أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء بأن حركة "طالبان" أعلنت عفوا عاما عن موظفي الدولة، فيما استؤنفت الرحلات الجوية العسكرية من مطار كابل لإجلاء الراغبين في مغادرة أفغانستان.
أهم مستجدات الأوضاع ميدانيا وسياسيا في أفغانستان وحوله:
- الخارجية الألمانية: الطائرة التابعة للقوات الجوية الألمانية التي تمكنت الليلة الماضية من الهبوط في مطار كابل، أقلعت وعلى متنها 7 أشخاص فقط
- أول طائرة إجلاء فرنسية من كابل تهبط في أبوظبي
- الخارجية الهندية: إجلاء مسؤولين في السفارة الهندية من كابل، بمن فيهم السفير
- سفير كوريا الجنوبية: تلقينا رسالة عاجلة من دولة صديقة بضرورة الإجلاء من أفغانستان
- السفير الأمريكي في أفغانستان ينفي فراره من كابل
- وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: الوضع في مطار كابل يستقر
- هروب رئيس البنك المركزي الأفغاني من كابل وانخفاض حاد بالعملة الأفغانية
- بايدن يقرر تخصيص 500 مليون دولار لمساعدة اللاجئين من أفغانستان
- "طالبان" تدعو النساء إلى الانضمام لحكومتها
- تشاووش أوغلو: ننظر إلى رسائل "طالبان" بشكل إيجابي
- الإمارات: نأمل في أن تعمل الأطراف الأفغانية على بذل كافة الجهود لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار في البلاد في أسرع وقت
- انطلاق مناورات للجيش الروسي في طاجيكستان
- ألمانيا تقطع مساعداتها الاقتصادية لأفغانستان بعد سيطرة "طالبان" على الحكم في البلاد
- مسؤول في "طالبان": الحركة أمرت أعضاءها باحترام الأجانب في أفغانستان
- ألمانيا توقف المساعدات الاقتصادية لأفغانستان
- البنتاغون: أي هجوم على الأشخاص أو العمليات في مطار كابل سيتم الرد عليه سريعا
- ستولتنبرغ: تركيزنا منصب في الوقت الحالي على عمليات الإجلاء من أفغانستان
- رئيس ألمانيا: ما حدث في مطار كابل عار على الغرب
- "طالبان": على الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان حتى 11 سبتمبر ونتعهد بعدم مهاجمتها
- "طالبان" تدعو لعقد مؤتمر دولي لمساعدة أفغانستان اقتصاديا
- "طالبان": لدينا علاقات جيدة مع باكستان وروسيا والصين
- الدوما الروسي: الوضع في أفغانستان شكل انهيارا للسياسة الخارجية الأمريكية
- السفير الروسي في أفغانستان: عقدت اجتماعا "إيجابيا وبناء" مع ممثلين عن "طالبان"
- لافروف: موسكو لا تتعجل في الاعتراف بـ"طالبان"، مع أن الحركة تبعث "إشارات مشجعة"
- أوغندا تعلن موافقتها على استقبال 2000 لاجئ من أفغانستان بشكل مؤقت بناء على طلب أمريكي
- مسؤول عسكري أمريكي: مطار كابل آمن وطائرات عسكرية ومدنية تحلق عبره
- سياسيون بريطانيون يدعون الحكومة إلى انتقاد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان
- "اليونيسف" تبدي تفاؤلا حذرا بعد تصريحات "طالبان" حول تعليم الفتيات
- أفغانيات في كابل يتظاهرن مطالبة باحترام حقوقهن
- مسؤولو إدارة بايدن: إدارة ترامب لم تترك لنا خطة لإجلاء الأفراد من أفغانستان
- طهران: بعثتنا الدبلوماسية لدى أفغانستان تواصل عملها
- "طالبان" تدعو لعقد مؤتمر دولي لمساعدة أفغانستان اقتصاديا
- نائب الرئيس الأفغاني: "أنا الرئيس الشرعي المؤقت"
- ميركل: يجب بحث إمكانية إقامة اللاجئين الأفغان في المنطقة قبل مناقشة استقبالهم في الاتحاد الأوروبي
- وصول رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان إلى ولاية قندهار
- طالبان تعلن انتهاء الحرب في أفغانستان
- المتحدث باسم "طالبان": لا نريد أي أعداء للحركة داخل أفغانستان أو خارجها
- قطر تبحث مع "طالبان" الانتقال السلمي للسلطة
- إرسال طائرة عسكرية إسبانية إلى أفغانستان لإجلاء رعاياها
- لندن: سنتعامل مع طالبان بشكل براغماتي
يتبع..