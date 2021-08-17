راب: الوضع في مطار كابل يستقر

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في مطار العاصمة الأفغانية كابل استقر، وسط وصول القوات البريطانية والأمريكية.

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ولفت راب في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" إلى أن الموقف في مطار كابل يستقر.. وهذا الاستقرار أمر أساسي تماما".

وكان راب حذر حركة طالبان (المحظورة، والمدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في روسيا)، من أنه يجب ألا تستخدم أفغانستان أبدا في شن هجمات إرهابية لكنه أضاف أن الغرب يجب أن يحاول التأثير بشكل إيجابي على الذين استولوا على السلطة بعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها.

المصدر: رويترز