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لندن وواشنطن تبحثان سبل منع تحول أفغانستان لقاعدة للجماعات الإرهابية

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لندن وواشنطن تبحثان سبل منع تحول أفغانستان لقاعدة للجماعات الإرهابية
Reuters POOL
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أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أنه بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن التنسيق الدولي لمنع تحول أفغانستان لـ"قاعدة للجماعات الإرهابية".

وكتب راب على "تويتر" يوم الاثنين، أنه كانت لديه "مناقشة مفيدة" مع بلينكن حول أفغانستان، مؤكدا أن "أولويتنا العاجلة تتمثل في ضمان سلامة مواطنينا ومن دعموا عملنا خلال السنوات الـ20 الأخيرة".

وأضاف: "بحثنا أيضا ضرورة التنسيق الدولي لمنع أفغانستان من أن تكون مستخدمة قاعدة للجماعات الإرهابية، وموقفا أوسع من تخفيف معاناة الشعب الأفغاني".

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وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن أنه يعتزم عقد اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع الكبرى لمناقشة أفغانستان.

من جهته أجرى بلنيكن اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه من مختلف الدول، بنيهم وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والصيني وانغ يي.

المصدر: RT

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