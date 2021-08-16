جونسون يعتزم استضافة اجتماع افتراضي لقادة مجموعة G7 حول أفغانستان

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي بأنه يعتزم استضافة اجتماع افتراضي لقادة دول مجموعة السبع الكبرى لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وقال مكتب جونسون إنه من المقرر عقد الاجتماع خلال الأيام المقبل.

وأضاف أن الزعيمين اتفقا أيضا على أنه يتعين على بريطانيا وفرنسا العمل معا في مجلس الأمن الدولي وأن يتضمن ذلك احتمال إصدار قرار مشترك.

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ومن المتوقع أن تزيد بريطانيا من عدد عسكرييها الذين يساعدون في إجلاء الرعايا البريطانيين والعاملين في الممثليات البريطانية من أفغانستان من 600 إلى 900 فرد.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن العناصر الإضافيين سينتشرون في المنطقة وسيكونون قادرين على دخول أفغانستان بسرعة في حال الضرورة.

وصرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بأن حكومة المملكة المتحدة قد تفرض عقوبات على أفغانستان وتجمد تقديم المساعدات في حال الضرورة.

المصدر: رويترز