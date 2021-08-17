الإمارات تعلق على التطورات الأخيرة في أفغانستان

أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، أنها "تتابع عن كثب واهتمام التطورات الأخيرة في جمهورية أفغانستان الشقيقة".

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وشددت الإمارات على "ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن في أفغانستان بشكل عاجل"، وذلك بعد سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل.

كما أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن "أملها في أن تعمل الأطراف الأفغانية على بذل كافة الجهود لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية في أفغانستان، بما يلبي آمال وتطلعات شعبه الشقيق".

المصدر: "وام"