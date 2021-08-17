أول طائرة إجلاء فرنسية من كابل تهبط في أبوظبي

أعلنت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي، الثلاثاء، أن أول طائرة عسكرية فرنسية تقل أناسا تم إجلاؤهم من أفغانستان، هبطت ليلا في أبوظبي.

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وأكدت الوزيرة الفرنسية أن بلادها تعمل على تسيير المزيد من الرحلات الجوية من أفغانستان.

واستؤنفت الرحلات الجوية العسكرية لإجلاء الدبلوماسيين والمدنيين في وقت مبكر يوم الثلاثاء بعد إخلاء المدرج في مطار كابل من آلاف الأشخاص الذين كانوا يائسين من الفرار بعد سيطرة حركة طالبان (المحظورة، والمدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في روسيا)، على العاصمة.

المصدر: رويترز