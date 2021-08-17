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وكالة: أفغانيات في كابل يتظاهرن مطالبة باحترام حقوقهن

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وكالة: أفغانيات في كابل يتظاهرن مطالبة باحترام حقوقهن
Reuters
كابل، أرشيف
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أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن عددا من الأفغانيات خرجن إلى شوارع كابل للمطالبة باحترام حقوقهن.

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وقال مراسل الوكالة في كابل أن نساء يرتدين الحجاب ويحملن حقائب أوروبية سرن في شوارع المدينة وهي يحملن أوراقا بيضاء في أيديهن، ثم توقفن وهتفن بمطالبهن. وعلى وجه الخصوص عبرن عن رغبتهن في أن تحترم حركة طالبان حقوقهن السياسية والمدينة وحقوق المرأة عموما.

ولم يعرقل مظاهرة النساء أحد.

المصدر: نوفوستي

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