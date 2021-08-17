طالبان تدعو النساء إلى الانضمام لحكومتها

أفادت وكالة أسوشيتيد برس نقلا عن عضو لجنة طالبان الثقافية إنام الله سمنغاني، بأن حركة طالبان دعت النساء اليوم الثلاثاء إلى الانضمام إلى الحكومة المستقبلية.

إقرأ المزيد

وقال سمنغاني إن "الإمارة الإسلامية، وهو الاسم الذي تستخدمه طالبان لوصف حكمها بأفغانستان، لا تريد أن تكون النساء ضحايا. يجب أن تكون في الهيكل الحكومي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية".

وكانت حركة طالبان، (المحظورة، والمدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في روسيا) سيطرت بشكل كامل على البلاد الأحد الماضي.

المصدر: اسوشيتتد برس