أفغانستان.. مذيعات الأخبار يواصلن عملهن عبر الشاشات دون اعتراض طالبان
أعلن ميراكا بوبال، رئيس قسم الأخبار في قناة TOLOnews الأفغانية، أن مذيعات القناة يواصلن القيام بعملهن عبر تقديم نشرات الأخبار، وسط مخاوف على حقوق المرأة في ظل حكم طالبان.
وكتب بوبال عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "لقد استأنفنا اليوم الثلاثاء، البث مع مذيعات".
We resumed our broadcast with female anchors today.@TOLOnews#Afghanistanpic.twitter.com/YLqtJEYceL— Miraqa Popal (@MiraqaPopal) August 17, 2021
ووفق ما أظهرت مقاطع فيديو، فقد واصلت القناة التلفزيونية الأفغانية Tolo News البث مع مذيعات، ولم يبد ممثلو حركة طالبان (المحظورة، والمدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في روسيا) أي اعتراضات.
The #Taliban have allowed women to host television programs,” said Miraka Popal, head of the TOLOnews TV channel.#AfganistanWomenpic.twitter.com/pSbXmEZrWz— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) August 17, 2021
وتظهر في مقطع الفيديو هذا، الإعلامية الأفغانية بهشتا أرغاند تجري مقابة مع مولوي عبد الحق حمد، وهو عضو مقرب من الفريق الإعلامي لطالبان، حول الوضع في كابل وعمليات البحث من منزل إلى منزل في المدينة.
المصدر: gazeta.ru +نوفوستي+ RT