إرسال طائرة عسكرية إسبانية إلى أفغانستان لإجلاء رعاياها

غادرت طائرة عسكرية إسبانيا يوم الاثنين لإجلاء موظفي السفارة الإسبانية ومواطنيها من أفغانستان وكذلك الأفغان الذين عملوا مع المسؤولين الإسبان.

وغادرت الطائرة من طراز A400 من قاعدة سرقسطة الجوية في وقت متأخر من مساء الاثنين متجهة إلى دبي وعلى متنها عشرات الجنود للمساعدة.

وقد قال وزير الداخلية الإسباني في وقت سابق من يوم الاثنين إن موظفي سفارتها وموظفي الدعم الأفغان وضباط الشرطة الإسبانية ما زالوا في مطار كابل في انتظار إعادتهم إلى الوطن.

المصدر: AP