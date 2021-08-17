بطلب أمريكي.. أوغندا تستقبل 2000 لاجئ أفغاني

أعلنت أوغندا اليوم الثلاثاء موافقتها على استقبال 2000 لاجئ من أفغانستان بشكل مؤقت بناء على طلب من الولايات المتحدة بعد فرارهم إثر استيلاء حركة "طالبان" على السلطة في بلادهم.

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وقالت إستر أنياكون دافينيا، وزيرة الدولة للإغاثة ومواجهة الكوارث واللاجئين في أوغندا، لوكالة "رويترز": "قدمت الحكومة الأمريكية الطلب أمس إلى الرئيس يويري موسيفيني وأعطاهم الموافقة على استقدام 2000 لاجئ (أفغاني) إلى أوغندا".

وأضافت: "سيبقون هنا مؤقتا لثلاثة أشهر قبل أن تعيد الحكومة الأمريكية توطينهم في مكان آخر".

ولم يتضح متى سيبدأ وصولهم.

ولأوغندا تاريخ طويل في استقبال الهاربين من الصراعات، وتستضيف حاليا حوالي 1.4 مليون لاجئ معظمهم من جنوب السودان.

وفي وقت سابق قبلت كل من ألبانيا وكوسوفو طلبا أمريكيا لاستقبال لاجئين أفغان بشكل مؤقت.

المصدر: "رويترز"