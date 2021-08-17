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بوش يدعو لفتح ممر آمن للاجئين الأفغان دون تأخير "بيروقراطي"

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بوش يدعو لفتح ممر آمن للاجئين الأفغان دون تأخير
Reuters
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اعتبر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن مساعدة اللاجئين من أفغانستان، مشددا على ضرورة فتح ممر آمن لهم دون تأخير بيروقراطي.

وقال بوش في بيان صحفي إن "الأفغان المعرضين للخطر الأكبر الآن، هم نفس الأشخاص الذين كانوا في طليعة التقدم داخل بلادهم"، مؤكدا أن الحكومة الأمريكية "لديها السلطة القانونية لرفع الخطوط الحمراء عن اللاجئين من أجل المساعدة خلال الأزمات الإنسانية العاجلة".

وأضاف: "الولايات المتحدة لديها المسؤولية والموارد لتأمين ممر آمن لهم الآن، دون تأخير بيروقراطي".

يذكر أن الولايات المتحدة شنت في عهد بوش حربها على أفغانستان عام 2001 بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

ويأتي الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بعد أن وقعت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب اتفاقية مع طالبان عام 2020 لإنهاء المهمة العسكرية الأمريكية.

وفي يوليو الماضي، أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن "عملية الحلفاء للاجئين" لدعم رحلات إعادة التوطين للأفغان وعائلاتهم الذين ساعدوا الحكومة الأمريكية ويتقدمون للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة.

المصدر: abc news

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