 
مباشر

جورج بوش يعبر عن حزنه بشأن الوضع في أفغانستان

أخبار العالم

جورج بوش يعبر عن حزنه بشأن الوضع في أفغانستان
Reuters
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش والسيدة الأولى السابقة لورا بوش، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2nt

قال الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش، إنه والسيدة الأولى السابقة، لورا بوش، يشعران "بحزن عميق" بشأن التطورات الأخيرة في أفغانستان.

إقرأ المزيد
مواقع التواصل الاجتماعي تضج بفيديو لجورج بوش قبل 20 عاما: حكم طالبان وصل لنهايته
مواقع التواصل الاجتماعي تضج بفيديو لجورج بوش قبل 20 عاما: حكم طالبان وصل لنهايته

وقال بوش الإبن في بيان صدر في وقت متأخر أمس الاثنين: "نشاهد أنا ولورا تطور الأحداث المأساوية في أفغانستان بحزن عميق. قلوبنا مع الشعب الأفغاني الذي عانى الكثير ومع الأمريكيين والشركاء من حلف شمال الأطلسي الذين ضحوا بالكثير".

واستولت حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل الأحد الماضي وأعلنت عن "إنهاء الحرب" في أفغانستان، بينما غادر الرئيس أشرف غني الأراضي الأفغانية.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا