مواقع التواصل الاجتماعي تضج بفيديو لجورج بوش قبل 20 عاما: حكم طالبان وصل لنهايته

نشر رواد في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، قبل نحو 20 عاما، وإعلانه نهاية حقبة حركة "طالبان" في أفغانستان.

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وكان جورج بوش الابن قد قال في مقطع الفيديو المتداول: "بجهود جيشنا وحلفائنا والمقاتلين الأفغان الشجعان وصل حكم طالبان لنهايته".

وأضاف: "لكن مسؤولياتنا تجاه الشعب الأفغاني لم تنته بعد، نحن نعمل على عهد جديد من حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في ذلك البلد".

وعلق أحد المغردين قائلا: "غزت أمريكا أفغانستان وخسرت أطول حرب في تاريخها ضد طالبان..بقت هناك نحو 20 عاما..وعدت وتعهدت ثم على أعقابها انقلبت..تركت البلاد أسوأ مما كان عليه في 2001. أقوى دولة في العالم فشلت في التعامل مع أفقر دولة في العالم. ما أسهل لوم الآخرين… وما أصعب التعامل مع الوقائع".

وتابع: "جورج بوش أعلن قبل 20 عام نهاية طالبان، واليوم أقوى دولة تجلي رعاياها".

جورج بوش أعلن قبل 20 عام نهاية طالبان ، واليوم أقوى دولة تُجلي رعاياها. pic.twitter.com/K99zfdpq7f — أحمد الرباعي (@ahmadalrabai) August 15, 2021

فيما غرد آخر، وقال: "جورج بوش في 2001: "بفضل جيشنا وحلفائنا والمقاتلين الشجعان في أفغانستان، يقترب نظام طالبان من نهايته"، أغسطس 2021: طالبان تدخل العاصمة كابل".

جورج بوش في 2001 :

"بفضل جيشنا وحلفائنا والمقاتلين الشجعان في أفغانستان ، يقترب نظام طالبان من نهايته"



أغسطس 2021: طالبان تدخل العاصمة #كابول 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/Elo840ZfTb — صلاح العلاج (@SalahAlelaj) August 15, 2021

كما علقت إحدى الناشطات قائلة: "2001: بوش يقول "حكم طالبان في أفغانستان وصل لنهايته" 2021: طالبان تعود لحكم أفغانستان 2001 طالبان خسرت المعركة وربحت الحرب في 2021".

2001: بوش يقول "حكم طالبان في أفغانستان وصل لنهايته"

2021: طالبان تعود لحكم أفغانستان



2001 طالبان خسرت المعركة وربحت الحرب في 2021 pic.twitter.com/OT3R0Uw9Qn — Naoufer (@naoufer) August 15, 2021

وكان الموقف تصاعد في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة، ففيما فر رئيس الدولة أشرف غني، ولا يعرف مكان وجوده، أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان محمد نعيم، أن الحرب انتهت.

المصدر: RT