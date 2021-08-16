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لحظة بلحظة.. أفغانستان غداة سقوطها في قبضة "طالبان"

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لحظة بلحظة.. أفغانستان غداة سقوطها في قبضة
Reuters
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أعلن مسؤولون بحركة "طالبان" الاثنين أن الحركة لا تشتبك مع قوات الحكومة المنصرفة أو المدنيين في أنحاء أفغانستان والوضع هادئ، فيما يحاول مئات الأفغان مغادرة البلاد عبر مطار كابل.

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