لحظة بلحظة.. أفغانستان غداة سقوطها في قبضة "طالبان"

أعلن مسؤولون بحركة "طالبان" الاثنين أن الحركة لا تشتبك مع قوات الحكومة المنصرفة أو المدنيين في أنحاء أفغانستان والوضع هادئ، فيما يحاول مئات الأفغان مغادرة البلاد عبر مطار كابل.

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