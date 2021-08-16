لحظة بلحظة.. أفغانستان غداة سقوطها في قبضة "طالبان"
Reuters
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أعلن مسؤولون بحركة "طالبان" الاثنين أن الحركة لا تشتبك مع قوات الحكومة المنصرفة أو المدنيين في أنحاء أفغانستان والوضع هادئ، فيما يحاول مئات الأفغان مغادرة البلاد عبر مطار كابل.
أهم التطورات ميدانيا وسياسيا اليوم:
- ذكر قائد بـ"طالبان" أن الحركة أصدرت تعليمات لمقاتليها في كابل بعدم ترهيب المدنيين والسماح لهم باستئناف أنشطتهم العادية
- قائد بطالبان: من السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الحركة الحكم ونريد مغادرة كل القوات الأجنبية قبل أن نشرع في إعادة هيكلة نظام الحكم
- ممثل المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر، سهيل شاهين: حكومة أفغانية جديدة ستضم أولئك الذين لم يكونوا أعضاء في الحركة
- مسؤول أمريكي: معظم الدبلوماسيين الغربيين غادروا كابل بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية
- جنود أمريكيون يطلقون النار في الهواء بمطار كابل وأنباء عن سقوط قتلى في الحادث
- يتبع..