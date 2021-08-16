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الخارجية الروسية: لا يوجد أي تهديد لبلدان آسيا الوسطى من جانب طالبان

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الخارجية الروسية: لا يوجد أي تهديد لبلدان آسيا الوسطى من جانب طالبان
AFP
أفغانستان
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أعلن ضمير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ومدير الدائرة الآسيوية الثانية بالخارجية الروسية، أن روسيا لا ترى أي تهديد لبلدان آسيا الوسطى من جانب حركة طالبان.

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وقال كابولوف في بث "القناة الأولى" الروسية، اليوم الاثنين: "لا نرى أي تهديد مباشر لحلفائنا في آسيا الوسطى. لا توجد هناك ولو حقيقة واحدة تشير إلى خلاف ذلك".

وأفاد بأن روسيا أعدت مسبقا أساسا وأقامت اتصالات مع حركة طالبان، الأمر الذي وصفته بأنه واحد من أصول السياسة الخارجية الروسية.

وأوضح: "لقد أقمنا اتصالات مع حركة طالبان منذ وقت بعيد... والأمر أننا أعددنا أساسا للمحادثات مع السلطات الجديدة مسبقا إنه يعد أصلا للسياسة الخارجية الروسية نستخدمه بشكل كامل لصالح روسيا على المدى الطويل".

المصدر: تاس

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