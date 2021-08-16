عشرات الجنود الأفغان يهبطون بطائراتهم العسكرية في طاجيكستان

قالت وزارة خارجية طاجيكستان، إن طائرات عسكرية أفغانية هبطت في مطار مدينة بختار جنوب البلاد.

وذكرت الوزارة، أنه كان على متن هذه الطائرات، 100 عسكري أفغاني.

وأضاف مصدر في الوزارة، لمراسل "نوفوستي": "بعد تلقي إشارة استغاثة، ووفقا للالتزامات الدولية، منحت طاجيكستان الإذن لهبوط طائرات أفغانية في مطار مدينة بختار".

ووفقا لمصادر "نوفوستي"، هبطت في مطار بختار الليلة الماضية، ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الأفغاني، كان على متنها أكثر من 100 عسكري.

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من جانبه، أشار مكتب عمدة مدينة بختار، إلى أنه تم إيواء وتوفير السكن المؤقت لكل العسكريين الأفغان، وذلك في مباني سكن الطلاب في المدينة.

المصدر: نوفوستي