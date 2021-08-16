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اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي حول أفغانستان

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اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي حول أفغانستان
Reuters
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
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قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين إن وزراء خارجية الاتحاد سيعقدون اجتماعا طارئا غدا الثلاثاء لمناقشة سقوط أفغانستان في أيدي حركة طالبان.

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ولفت بوريل على تويتر إلى أنه "في أعقاب التطورات الأخيرة في أفغانستان وبعد اتصالات مكثفة مع الشركاء في الأيام والساعات الماضية، قررت الدعوة إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد ‭‬‬عبر تقنية الفيديو بعد ظهر الغد لإجراء تقييم أولي".

وأضاف أن "أفغانستان تقف عند مفترق طرق. يتعلق الأمر بأمن ورفاهية مواطنيها إضافة إلى الأمن الدولي".

المصدر: RT

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