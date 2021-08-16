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طاجيكستان تنفي هبوط طائرة أشرف غني على أراضيها

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طاجيكستان تنفي هبوط طائرة أشرف غني على أراضيها
Reuters
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قالت وزارة الخارجية الطاجيكية، في بيان لها اليوم، إن الطائرة التي تقل الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، لم تدخل المجال الجوي لطاجيكستان ولم تهبط على أراضي البلاد.

وأضافت الوزارة في بيانها: "الطائرة التي كان على متنها السيد أشرف غني لم تدخل المجال الجوي لطاجيكستان، ولم تهبط على أراضي البلاد".

 وتابعت الوزارة القول: "تجدر الإشارة أيضا، إلى أن الجانب الطاجيكي لم يتلق طلبا بهذا الخصوص من الجانب الأفغاني".

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وفي وقت سابق ذكر غني، أنه غادر أفغانستان لمنع إراقة الدماء.

المصدر: نوفوستي

 

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