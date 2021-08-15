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أشرف غني: غادرت أفغانستان تفاديا لحمام دم في البلاد

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أشرف غني: غادرت أفغانستان تفاديا لحمام دم في البلاد
Reuters
الرئيس الأفغاني أشرف غني
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كشف الرئيس الأفغاني أشرف غني بعد ساعات من مغادرته البلاد أن حركة طالبان كانت على استعداد لمهاجمة العاصمة كابل بدموية، وأنها فرضت سلطتها بقوة السلاح.

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وقال في بيان على "فيسبوك" في أول تصريح له بعد خروجه من البلاد، إن الحركة باتت اليوم أمام اختبار تاريخي، وأن معظم المواطنين الأفغان قلقون على مستقبلهم.

وأعرب غني الذي لم يحدد مكان وجوده، عن ثقته التامة بأن عددا كبيرا من المواطنين كانوا سيقتلون وأن كابل كانت ستدمر لو بقي في أفغانستان، مضيفا أن "طالبان" انتصرت.

وأعلنت طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أنها أمرت مقاتليها بدخول كابل "لمنع عمليات النهب" بعد أن غادرت الشرطة المحلية مواقعها.

المصدر: RT + وكالات

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