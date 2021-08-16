الخارجية القطرية: نبذل قصارى جهدنا لتأمين عبور الدبلوماسيين والموظفين الأجانب من أفغانستان

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاثنين، إن بلاده تبذل قصارى جهدها مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة لتأمين عبور الدبلوماسيين والموظفين الأجانب من أفغانستان.

وأضاف الوزير القطري الذي تلعب بلاده دورا رئيسيا في محاولة التوصل إلى تسوية سياسية في أفغانستان، في مؤتمر صحفي في العاصمة الأردنية إن الدوحة تسعى أيضا إلى انتقال سلمي بعد انسحاب القوات الأمريكية.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت أيضا أنها تعمل على إجلاء الموظفين الدبلوماسيين من فرنسا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ومكتب برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا ومصر من أفغانستان عبر أبو ظبي، وفق ما أفادت "سي أن أن" الأمريكية.

المصدر: رويترز