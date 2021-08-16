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ألمانيا: توقف الإجلاء من مطار كابل بسبب سد المدرج من قبل راغبين في مغادرة البلاد

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ألمانيا: توقف الإجلاء من مطار كابل بسبب سد المدرج من قبل راغبين في مغادرة البلاد
Reuters Jawad Sukhanyar/via REUTERS
حشود من الأفغان في محيط مطار كابل
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين إن طائرات الإجلاء لا تقلع من مطار كابل في الوقت الحالي، لأن أناسا يحاولون يائسين مغادرة البلاد يسدون المدرج.

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وقال المتحدث للصحفيين في برلين اليوم الاثنين: "ما أفهمه هو أنه لا توجد حركة مرور جوي في الوقت الحالي لأن عددا كبيرا من الناس يحتشدون على المدرج".

وذكر أن 40 من موظفي السفارة الألمانية نقلوا جوا إلى الدوحة الليلة الماضية، مضيفا أن فريقا صغيرا يضم أقل من عشرة أشخاص سيبقى في مطار كابل لتنسيق عملية الإجلاء.

وشهد مطار العاصمة الأفغانية فوضى عارمة حيث توجه آلاف الأفغان إلى المطار في محاولة للخروج من البلاد، وذلك عقب سيطرة حركة "طالبان"، أمس الأحد، على أفغانستان بشكل كامل ووسط سعي البعثات الغربية إلى ترحيل أطقمها وموظفيها العسكريين والمدنيين عبر مطار كابل.

المصدر: "رويترز"

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