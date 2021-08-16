 
مباشر

"رويترز": تركيا تتخلى عن خطتها لتأمين مطار كابل وتؤكد استعدادها للدعم الفني إذا طلبت "طالبان" ذلك

أخبار العالم

Reuters Ahmad Masood
مطار كابل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2li

أكد مصدران أمنيان تركيان لـ"رويترز" أن "أنقرة تخلت عن خططها لتأمين مطار كابل بعد انسحاب "الناتو" من أفغانستان، لكنها مستعدة لتقديم الدعم الفني والأمني إذا طلبت "طالبان" ذلك".

وقال المصدران للوكالة إنه "على خلفية "الفوضى الكاملة" في المطار، فإن عملية تولي الجنود الأتراك السيطرة توقفت تلقائيا".

إقرأ المزيد
مسؤولان: تركيا ما زالت حريصة على إدارة مطار كابل رغم مكاسب طالبان على الأرض
مسؤولان: تركيا ما زالت حريصة على إدارة مطار كابل رغم مكاسب طالبان على الأرض

وأضافا: "مع ذلك، يمكن لتركيا توفير الدعم الأمني والفني في المطار بحال طلبت حركة "طالبان" ذلك".

وكانت تركيا عرضت نشر قوات في مطار كابل بعد انسحاب قوات "الناتو" وعقدت محادثات مع الولايات المتحدة في هذا الشأن استمرت أسابيع.

 

المصدر: "رويترز" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا