مسؤولان: تركيا ما زالت حريصة على إدارة مطار كابل رغم مكاسب طالبان على الأرض

قال مسؤولان تركيان إن أنقرة ما زالت عازمة في الوقت الراهن على إدارة وحماية مطار كابل بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، لكنها تراقب الوضع بعد تحقيق طالبان مكاسب على الأرض.

وتعرض تركيا نشر قوات في مطار كابل بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي وعقدت محادثات مع الولايات المتحدة في هذا الشأن لأسابيع.

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وطلب الرئيس رجب طيب أردوغان أن تفي واشنطن بشروط مالية ولوجستية ودبلوماسية في المقابل.

وصرح مسؤول تركي كبير لـ"رويترز": "في الوقت الراهن، لم يتغير شيء فيما يتعلق بتسلم القوات المسلحة التركية السيطرة على مطار كابل.. المحادثات والعملية مستمران".

وأضاف: "العمل مستمر على أساس أن نقل السيطرة سيتم، لكن بالطبع يحظى الموقف في أفغانستان بمتابعة عن كثب".

وحذرت طالبان من قبل تركيا من مغبة إبقاء قوات في أفغانستان لحماية المطار لكن أنقرة تمسكت بموقفها.

وقال مسؤول أمني تركي: "لا تغيير في وجهة النظر المتعلقة بتسلم السيطرة على مطار كابل.. لكن الموقف في أفغانستان يتغير من يوم لآخر"، مشيرا إلى أن بلاده تقيم التطورات التي تحدث هناك.

المصدر: "رويترز"