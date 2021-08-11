 
مباشر

الاستخبارات الأمريكية ترى أن "طالبان" يمكنها عزل كابول خلال 30 يوما والسيطرة عليها في غضون 90 يوما

أخبار العالم

الاستخبارات الأمريكية ترى أن
Reuters
مبنى البرلمان الأفغاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r136

قالت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية إن جهاز الاستخبارات في تقييمه للوضع في أفغانستان يرى أن حركة "طالبان" يمكنها عزل العاصمة كابول خلال 30 يوما والسيطرة عليها في غضون 90 يوما.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن التقييم الجديد جاء نتيجة للمكاسب الميدانية السريعة التي حققتها "طالبان" في جميع أنحاء البلاد.

وتأتي هذه التصريحات في ظل احتدام المواجهات بين القوات الحكومية الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، التي تمكنت في الأسابيع الأخيرة من تحقيق مكاسب والسيطرة على عواصم 9 ولايات من أصل 34 ولاية.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا