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مسؤول أفغاني: مئات الجنود يستسلمون لعناصر من حركة طالبان قرب ولاية قندوز

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مسؤول أفغاني: مئات الجنود يستسلمون لعناصر من حركة طالبان قرب ولاية قندوز
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قال مسؤول أفغاني إن مئات الجنود التابعين للقوات الأفغانية استسلموا لعناصر من حركة طالبان قرب ولاية قندوز شمالي البلاد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.

وقال عضو مجلس ولاية قندوز عمر الدين والي: "هذا الصباح استسلم مئات من الجنود والشرطيين وعناصر من قوات المقاومة كانوا متمركزين في المطار، لحركة طالبان مع كل عتادهم".

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وباتت حركة طالبان تسيطر على 9 من أصل 34 خلال ستة أيام. في ضوء المعارك المحتدمة مع القوات الأفغانية.

وبحسب وكالة أسوشيتيد برس، أدى سقوط عاصمتي ولايتي بدخشان وبغلان بشمال شرق البلاد، وولاية فراه في الغرب ليرتفع العدد إلى 9 عواصم ولايات.

في حين لم تتعرض كابول لتهديد مباشر في ظل هذا التقدم، إلا أن هجوم طالبان يواصل الضغط على قوات الأمن الأفغانية التي تقاتل المسلحين بمفردها، الآن إلى حد كبير.

المصدر: أ ف ب

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