روسيا تدعو جميع الأطراف الأفغانية إلى تفادي العنف

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن أن موسكو تدعو جميع الأطراف الأفغانية إلى تفادي العنف.

وقال: "ندعو جميع الأطراف الأفغانية المعنية إلى الامتناع عن العمل العسكري وتعزيز التسوية السلمية".

وأشار نيبينزيا في وقت سابق إلى أن "دول آسيا الوسطى تشعر بالقلق من أن المسلحين قد يتسللون إلى المنطقة من أفغانستان تحت ستار اللاجئين".

وعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في أفغانستان في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على خلفية تولى طالبان السلطة في أفغانستان.

وأعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم أمس الأحد أن الحرب قد انتهت في أفغانستان، وأن نوع الحكم وشكل النظام في البلاد سيتضح قريبا.

وقال: "نطمئن الجميع بأننا سنوفر الأمان للمواطنين والبعثات الدبلوماسية. نحن مستعدون للحوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وسنكفل لهم الحماية الضرورية".

وأضاف: "لن نسمح لأحد باستخدام أراضينا لاستهداف أي جهة ولا نرغب في الإضرار بالآخرين. لا نرغب في التدخل في شؤون الآخرين ولن نسمح بالتدخل في شؤوننا".

المصدر: RT