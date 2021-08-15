طالبان: الحرب في أفغانستان انتهت

أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم أن الحرب قد انتهت في أفغانستان، وأن نوع الحكم وشكل النظام في البلاد سيتضح قريبا.

وقال: "نطمئن الجميع أننا سنوفر الأمان للمواطنين والبعثات الدبلوماسية. نحن مستعدون للحوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وسنكفل لهم الحماية الضرورية".

وأضاف: "لن نسمح لأحد باستخدام أراضينا لاستهداف أي جهة ولا نرغب في الإضرار بالآخرين. لا نرغب في التدخل في شؤون الآخرين ولن نسمح بالتدخل في شؤوننا".

المصدر: "رويترز"