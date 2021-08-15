مسؤول طالباني كبير: الاختبار الحقيقي بدأ الآن (فيديو)

اعتبر أحد كبار المسؤولين في طالبان أن الانتصار السريع الذي حققته الحركة على الحكومة الأفغانية، يعد إنجازا منقطع النظير.

وفي بيان مقتضب قال برادر رئيس المكتب السياسي لطالبان، إن الانتصار الذي شهد سقوط جميع المدن الرئيسية في غضون أسبوع كان سريعا على نحو غير متوقع ولم يكن له مثيل في العالم.

وصرح بأن الاختبار الحقيقي سيبدأ الآن بتلبية توقعات الناس وخدمتهم من خلال حل مشاكلهم.

وأكدت قناة "أريانا" نيوز التلفزيونية نقلا عن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أن مقاتلي الحركة باتوا يسيطرون على جميع مناطق العاصمة الأفغانية كابل.

وقال مجاهد إن "الوضع في كابل تحت السيطرة" وأن "الدوريات الليلية ستبدأ قريبا".

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وأكدت الحركة في وقت لاحق أن "مقاتليها دخلوا كابل وسيطروا على القصر الرئاسي"، كما أفادت وسائل الإعلام بأن "طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان".

وأكدت تقارير صحفية يوم الأحد أن غني غادر البلاد إلى طاجيكستان يرافقه عدد من كبار مساعديه ومن المتوقع أن يتوجه من هناك إلى دولة ثالثة.

وأفادت قناة Kabul News الأفغانية بأن غني وصل إلى سلطنة عمان، وأن "زوجة غني رولا وشخصين آخرين غادروا كابل أولا إلى طاجيكستان ثم إلى عمان وهم الآن هناك".

المصدر: وكالات