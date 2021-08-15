بعد تداوله على نطاق واسع.. RT تكشف حقيقة الفيديو الذي قيل إنه وثق مغادرة أشرف غني لأفغانستان

تداولت وسائل الإعلام مشاهد أكدت أنها لصعود الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى الطائرة خلال مغادرته البلاد على خلفية وصول مسلحي "طالبان" إلى مشارف كابل.

وتم نشر هذا الفيديو من قبل العديد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن تدقيقا أجرته RT لمعرفة صحة المقطع من عدمه، كشف أن الفيديو المتداول تم اجتزاؤه من زيارة قام بها الرئيس الأفغاني إلى أوزبكستان في الـ15 من يوليو 2021.

وتؤكد RT أن المقطع المتداول عار عن الصحة ولم توثق أي وسيلة إعلام أو حتى الدوائر المقربة من الرئيس عملية مغادرته.

وفي ما يلي الرابط الأصلي للزيارة التي أداها غني في يوليو إلى أوزباكستان.

وأكدت تقارير صحفية يوم الأحد أن غني غادر البلاد إلى طاجيكستان برفقة عدد من كبار مساعديه ومن المتوقع أن يتوجه من هناك إلى دولة ثالثة.

وأفادت قناة Kabul News الأفغانية بأنه وصل إلى سلطنة عمان وأن "زوجة غني رولا وشخصين آخرين غادروا كابل أولا إلى طاجيكستان ثم إلى عمان وهم الآن هناك".

المصدر: RT + وكالات