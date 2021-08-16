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البحرين تبدأ مشاورات مع دول الخليج بشأن الوضع في أفغانستان

أخبار العالم العربي

البحرين تبدأ مشاورات مع دول الخليج بشأن الوضع في أفغانستان
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اجتماع الحكومة البحرينية
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قال المكتب الإعلامي للحكومة البحرينية الاثنين إن البحرين ستبدأ مشاورات مع دول الخليج العربية الأخرى بشأن الوضع في أفغانستان بصفتها الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي.

يأتي ذلك، عقب يوم من سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وأفادت وكالة أنباء البحرين، بأن مجلس الوزراء البحريني بحث خلال جلسته الأسبوعية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تطورات الوضع في أفغانستان، مؤكدا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الأفغاني.

وقد كلف مجلس الوزراء البحريني وزير الخارجية في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للتنسيق والتشاور مع دول المجلس إزاء تطورات الأوضاع في أفغانستان.

المصدر: وكالة أنباء البحرين

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