البنتاغون: لم نشنّ غارات جوية في أفغانستان خلال اليوم الأخير

أكد البنتاغون أنه لم ينفذ أي غارات جوية في أفغانستان خلال اليوم الأخير، لكنه قد يفعل ذلك في حال الضرورة.

وقال الجنرال هانك تايلور خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "خلال اليوم الأخير لم نشن غارات جوية... ولكن لدينا القدرة لتسديد الضربات في حال الضرورة".

بدوره، أشار المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إلى أن تنفيذ مثل هذه العمليات سيكون أكثر تعقيدا بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، لكن الطيران الأمريكي قادر على توجيه الضربات دون وجود قواعد عسكرية للقوات الأمريكية في أفغانستان.

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وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك الآن آلية فعالة أكثر لجمع المعلومات الاستطلاعية مقارنة بعام 2001، عند إطلاق عمليتها العسكرية في أفغانستان.

وعن عمليات الإجلاء من أفغانستان، أكد كيربي أن الولايات المتحدة تسعى لإجلاء 5 آلاف شخص يوميا من مطار كابل، مشيرا إلى أنه لهذا الغرض يجب استخدام الطائرات المدنية إضافة لطائرات الشحن العسكرية.

المصدر: إنترفاكس