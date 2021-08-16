وزير الدفاع البريطاني: لن نعود إلى أفغانستان

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الاثنين، إن بلاده لن تعود إلى أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد.

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ولفت والاس إلى أن "طالبان تسيطر على أفغانستان وإن القوات البريطانية لن تعود لمحاربة المسلحين".

وقال لشبكة "سكاي نيوز": "أقر بأن طالبان تسيطر على البلاد". "أعني، ليس عليك أن تكون خبيرا في العلوم السياسية لتكتشف أن هذا هو المكان الذي نحن فيه".

ولدى سؤاله عما إذا كانت بريطانيا وحلف شمال الأطلسي سيعودان إلى أفغانستان، قال والاس: "هذا ليس مطروحا".

المصدر: رويترز