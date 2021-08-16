طالبان تدعو موظفي مؤسسات الدولة للعودة إلى العمل

أفادت قناة "Aryana News" بأن حركة طالبان أعلنت، اليوم الاثنين، أن على كل موظفي مؤسسات الدولة – الرجال والنساء – العودة إلى أماكن عملهم.

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ونقلت القناة عن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر عبد السلامة حنفي قوله: "يمكن أن يواصل موظفو البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية والإدارات المدنية عملهم دون قلق. لن يتم التعدي على حقوق أي شخص. يمكن للمرأة أن تعمل وهي ترتدي الحجاب".

وأضاف: "تحاول طالبان إعداد قاعدة لتشكيل حكومة ائتلاف وكلنا - ونحن الأفغان - سنشارك فيها. لا ينبغي لأي أفغاني أن يقلق بشأن أي شخص كان يعمل في الحكومة السابقة. سوف نخدم بلدنا، سواء في القطاع المدني أو العسكري ولن يفقد أحد امتيازاته".

وفرضت حركة طالبان التي دخلت صباح الأحد الماضي إلى العاصمة الأفغانية كابل سيطرتها على كل المدينة ونظمت الدوريات الليلية فيها. ولا يزال المطار الدولي ومداخله تحت إشراف الجنود الأمريكيين. بينما تقوم طائرات النقل العسكرية الأمريكية بترحيل موظفي السفارة الأمريكية والأفغان الذين كانوا يتعاونون مع الأمريكيين.

المصدر: تاس