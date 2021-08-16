ظهر في دبي.. وزير الدفاع الأفغاني السابق يعد بالعودة إلى بلاده قريبا

نفى وزير الدفاع الأفغاني السابق بسم الله محمدي التقارير عن رحيله إلى باكستان، مؤكدا أنه سيعود إلى أفغانستان قريبا.

وكتب على "تويتر": "الأصدقاء الذين كتبوا ونشروا الإشاعة بأنني هربت إلى باكستان كذبوا، وصلت إلى دبي مع ابني وسأعود قريبا إلى بنجشير في أفغانستان".

من آنقدر بی وجدان نیستم که با قاتلین هزاران نیروی دفاعی و مردم ملکی بی گناه، در گردِ یک میز بنیشنم، و از این گروه تروریستی اعلام حمایت کنم طالب، امروز و پس فردا می رود و برای همیشه بالای مردم روشن فکر ، نسل جوان تحصیل کرده و متدین افغانستان حکومت کرده نمی توانند. — General Bismillah Mohammadi (@Muham_madi1) August 16, 2021



ووجه محمدي أمس الأحد انتقادا لاذعا للرئيس الأفغاني أشرف غني ومسؤولين آخرين على خلفية مغادرتهم البلاد.

وكتب على "تويتر": "قيدوا أيدينا وراء ظهورنا وباعوا الوطن، اللعنة على غني وعصابته".

دست ما را از پشت بستند و وطن را فروختند لعنت به غنی و دار دسته اش. — General Bismillah Mohammadi (@Muham_madi1) August 15, 2021



وفي وقت سابق وجه رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني عبد الله عبد الله انتقادات حادة لغني بعد مغادرته البلاد، قائلا: "حقيقة إن الرئيس الأفغاني السابق غادر، ووضع الشعب والبلاد في هذا الوضع السيئ، سيحاسبه الله وشعب أفغانستان أيضا".

المصدر: "إنترفاكس" + وكالات