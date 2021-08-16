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ظهر في دبي.. وزير الدفاع الأفغاني السابق يعد بالعودة إلى بلاده قريبا

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ظهر في دبي.. وزير الدفاع الأفغاني السابق يعد بالعودة إلى بلاده قريبا
Reuters AFGHAN PRESIDENTIAL PALACE
وزير الدفاع الأفغاني السابق بسم الله محمدي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني - أرشيف
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نفى وزير الدفاع الأفغاني السابق بسم الله محمدي التقارير عن رحيله إلى باكستان، مؤكدا أنه سيعود إلى أفغانستان قريبا.

وكتب على "تويتر": "الأصدقاء الذين كتبوا ونشروا الإشاعة بأنني هربت إلى باكستان كذبوا، وصلت إلى دبي مع ابني وسأعود قريبا إلى بنجشير في أفغانستان".


ووجه محمدي أمس الأحد انتقادا لاذعا للرئيس الأفغاني أشرف غني ومسؤولين آخرين على خلفية مغادرتهم البلاد.

وكتب على "تويتر": "قيدوا أيدينا وراء ظهورنا وباعوا الوطن، اللعنة على غني وعصابته".


وفي وقت سابق وجه رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني عبد الله عبد الله انتقادات حادة لغني بعد مغادرته البلاد، قائلا: "حقيقة إن الرئيس الأفغاني السابق غادر، ووضع الشعب والبلاد في هذا الوضع السيئ، سيحاسبه الله وشعب أفغانستان أيضا".

المصدر: "إنترفاكس" + وكالات

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